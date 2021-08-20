В Харьковской области арестант в СИЗО наладил целую преступную схему и выманил 18 млн грн у людей

В Харьковской области арестант в СИЗО наладил целую преступную схему и выманил 18 млн грн у людей

Преступники с помощью фишинговых страниц снимали деньги с банковских счетов доверчивых покупателей или продавцов.

На Харьковщине разоблачили мошенников, которые обманывали людей просто из следственного изолятора. По данным следствия, 20-летний арестант наладил целую преступную схему, а к ней привлек сокамерников.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 августа.

Через Интернет они обманывали покупателей и даже продавцов. Аферисты регистрировались на одном из сайтов онлайн-объявлений. Далее для электронного платежа или продажи какого-либо товара отправляли человеку фишинг ссылки. Благодаря этому получали личные данные своей жертвы и мгновенно снимали с банковской карты все деньги. Таким образом мошенники успели выманить у украинцев и иностранных граждан 18 млн гривен.

Новости Украины: в Харьковской области разоблачили мошенников, которые обманывали людей из СИЗО

Напомним, в Одессе 38-летний мужчина создал копию сайта известной сети магазинов по продаже электронной техники, который отличался от настоящего всего одной буквой в названии. Аферист получил 50 000 гривен.

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