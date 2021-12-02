В Харьковской области авто на зебре насмерть сбило сразу двух женщин

Одна женщина от травм скончалась в больнице.
В смертельной аварии в Харьковской области погибли две женщины, которые вместе переходили дорогу по зебре.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Возле автобусной остановки недалеко от села Водяное, когда у них на скорости врезался автомобиль. Одна из женщин скончалась на месте, другую — доставили в больницу с многочисленными переломами. Впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью, утром она скончалась.
Водитель авто был трезв, с места аварии не убегал. Ему готовятся объявить подозрение.
Между тем свидетели говорят, что на этом участке отсутствует освещение дороги, в темноте водитель мог не заметить женщин.
А во Львовской области, в городе Гродок, столкнулись сразу три авто. Прошло без погибших, впрочем два человека получили травмы. Кто именно вызвал автотрость, полицейские еще выясняют.
В больницу забрали двоих мужчин. У них переломы и рваные раны. Из-за ДТП частично заблокированной оказалась трасса Львов-Шегини. Копам пришлось обеспечивать реверсное движение.
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