В Харьковской области готовы принять переселенцев из Донбасса

Власти города призвали сохранять спокойствие.

В Харьковской области заявили, что готовы принять вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Для них готовят помещение, где люди могут поселиться.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 23 февраля.

Одна семья уже приехала из Донбасса. Ее поселили в общежитии. В начале эскалации, в 2014 году, город уже принимал беглецов от российской агрессии. Тогда для них построили модульный городок. Просуществовало оно более 5 лет. Власти области успокаивают людей и уверяют, что в случае опасности есть все необходимое: значительные запасы продовольствия и воды, а также мощные генераторы, которые в случае необходимости поддерживают работу объектов критической инфраструктуры.

"Я хочу, что мы сохраняли покой, мы готовы к любым вызовам", — сказал Игорь Терехов, городской голова Харькова.

В Харьковской области заявили, что готовы принять переселенцев из Донбасса

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины два плана на случай дальнейшей агрессии России.

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