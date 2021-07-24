В Харьковской области медики перекрыли международную трассу, потому что три месяца сидят без зарплат и "ковидных" выплат

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу, потому что три месяца сидят без зарплат и "ковидных" выплат

Работники больницы уже во второй раз выходят на протест.

В Харьковской области медики перекрыли трассу, ведь уже три месяца не получают зарплат и "ковидных" выплат. Ликвидации задолженностей и увольнения руководителя больницы требовали около сотни человек. На дороге сразу же образовалась пробка в несколько километров.

Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

На зебре — медики Валковской больницы. Перекрыли трассу "Киев-Харьков-Довжанский", потому что три месяца не получают ни зарплат, ни "ковидных" выплат.

"Кредиты есть почти у каждого, потому что никто не рассчитывает на то, что не будут платить", — говорит медсестра КНП "Валковская ЦРБ" Людмила Зюбан.

"Мы не получили зарплаты за май, потом июнь, и июль. Получили за май зарплаты 2000 гривен аванса и за июнь вчера мы получили по 1000 гривен", — рассказывает врач-терапевт Алексей Кулинич.

Новости Украины: под Харьковом медики перекрыли дорогу - им 3 месяца не выплачивают зарплаты

Деньги 237 работникам задолжала Национальная служба здоровья Украины, объясняет руководитель больницы. Причиной задержки называет то, что медучреждение из-за нехватки персонала якобы не соответствует требованиям.

"Когда мы заключили пакеты, это было 23 апреля, то тогда мы отвечали требованиям, а на 7 июля мы не соответствовали требованиям. Ну как-то оно", — говорит главный врач Валковской ЦРБ Богдан Носатов.

Говорит, как мог — добивался выплат. Однако медики главе больницы не верят. И требуют уволить его, потому что не поддерживает своих работников.

"Почему зашевелилось все областное и снизу начальство, и больницы, и громады, потому что медики не выдержали и подали коллективное заявление в департамент стратегических расследований", — объясняет протестующая Людмила Суханова.

Не на камеру рассказывают, что руководство больницы в случае выхода на акцию грозило им увольнением. Однако другого выхода, кроме протеста, медики не видят. Ведь последние 1000 гривен им выплатили именно после митинга в июне. Поэтому сегодня на трассу вышла почти сотня людей.

Дорогу перекрыли на час, пропускали только спецтранспорт и авто с беременными и детьми. Затор растянулся на километры. Водители возмущались.

К медикам приехали городские и районные чиновники. Всю задолженность выплатят уже на следующей неделе — обещает протестующим заместитель главы РГА.

"Это средства из Национальной службы здоровья. Июнь и июль. Полностью зайдут средства на счета больницы", — заверил заместитель главы Богодуховской РГА Юрий Кузуб.

Но люди в эти обещания не очень верят, ведь примерно такие же слова слышали от чиновников на прошлой акции протеста, а денег так и не получили. Поэтому подали коллективное заявление в суд и обратились в полицию с требованием провести в больнице аудит.

Авторы: Алла Мартин, Сергей Алексеев

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