В Харьковской области пьяный парень устроил погром в "ковидному" отделении из-за смерти матери

За хулиганские действия парню грозит до 5 лет ограничение свободы.

В поселке Ковшаровка на Харьковщине мужчина устроил настоящий погром в больнице. Он выломал дверь, разбросал кислородные баллоны. Причиной такой агрессии стала новость о смерти матери, которая лечилась в "ковидному" отделении больницы.

Как медиков решили обезопасить от таких инцидентов — говорится в сюжете ТСН.19:30.

Инцидент произошел в Купянской городской больнице. Беспокойное дежурство медицинская сестра Инна Сизонова помнит в деталях. Она заполняла медицинские бумаги, когда вдруг на пороге отделения появился нетрезвый мужчина, который начал ругаться. Далее дебошир выскочил на улицу и принялся за кислородные баллоны. Один за другим он бросал их напол. Как рассказывает врач-инфекционист Дмитрий Курилов, это просто повезло, что баллон не взорвался.

Врачи позвонили на "102" и только полиция утолила буйного посетителя. Обошлось без пострадавших, но медики сильно испугались. Оказалось, что мужчина устроил погром из-за смерти своей матери, ее врачи не смогли спасти от тяжелой формы ковиду. По словам врачей, у его матери было обширное поражение легких, повлекшее дыхательную недостаточность.

"Он кричал, что вас здесь убью всех, потому что, моя мать умерла. Люди, конечно, по-разному реагируют, но чтобы начать все крушить ...", — говорит медицинская сестра Инна Сизонова.

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Медики парню сочувствуют, но заявление в полицию все же написали. Как сообщила прес-секретарь Купянского отдела полиции Снежана Водолажское, возбуждено уголовное производство по части первой статьи 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничение свободы. После этого случая ради безопасности врачей в отделении отныне с 8 до 20 часов будут дежурить полицейские. За свой поступок мужчина не извинился. Впрочем, врачи говорят: им извинения и не нужны. Только понимание, ведь их отделения заполнено пациентами с коронавируса.

Новости Украины: сын умершей от COVID-19 женщины устроил погром в больнице

Напомним, во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавируса.

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