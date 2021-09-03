В Харьковской области разыскивают хозяйство, откуда в лес отправили 9 больных африканской чумой свиней

В районе должны установить блок-посты, но до сих пор их нет.

В Харьковской области в Богодуховском районе нашли свиней, в которых лабораторно подтвержден вирус африканской чумы. Он смертельно опасен для животных и может быстро распространиться. Поэтому в районе пообещали ввести противоэпидемические мероприятия.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В парке «Слобожанский» в сотне километров от Харькова, нашли девять мертвых свиней. Их отправили на экспертизу, и в двух животных лабораторно обнаружен вирус африканской чумы.

С какого именно хозяйства свиньи сбежали или их выгнали — пока установить не удалось. Поэтому в природном парке и в части трех близлежащих сел официально ввели 40-дневный карантин. Цель этого — предотвратить вывоз других животных, которые могут тоже быть больными.

Для людей опасности нет, но африканская чума быстро распространяется среди свиней и является смертельной. И вот собственно обычно делают, чтобы остановить распространение чумы — устанавливают блокпосты, чтобы ни одна машина с животными не выехала за пределы карантинной зоны и не вынесла вирус дальше. Но пока не установлено ни одного блок-поста.

Местные чиновники рассказали, что в эти минуты в райцентре продолжается комиссия техногенно-экологической безопасности. И только по результатам заседания будут вводить определенные ограничения. Между тем местные ветеринары обходят дворы людей, проверяют хозяйства и состояние домашних животных.

В поселковом совете в свою очередь уверяют, что свиней держат лишь единицы. И откуда могли в лес попасть 9 свиней — понятия не имеют.

Новости Украины: в Харьковской области у свиней обнаружили африканскую чуму

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