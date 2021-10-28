В Харьковской области восемь часов тушат пожар на АЗС: стали известны причины взрыва

В Харьковской области восемь часов тушат пожар на АЗС: стали известны причины взрыва

На месте работают четыре десятка спасателей и девять единиц техники.

В Харьковской области спасатели восемь часов пытаются ликвидировать пожар на автозаправочной станции.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Под утро там сначала раздался взрыв, а затем вспыхнул пожар. По предварительной информации, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, когда на нее наехал водитель грузовика. С мужчиной все хорошо. Он успел выскочить из кабины.

Огонь тем временем опрокинулся на две фуры. За считанные минуты они выгорели дотла. На месте работают четыре десятка спасателей и девять единиц техники.

Сама АЗС расположена на автодороге, жилых домов поблизости нет. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям ТСН сообщили, что пожар локализовали около шести утра, но пожарные до сих пор не могут покинуть место происшествия. Ждут пока в резервуаре полностью выгорит газ.

«По предварительным данным, водитель грузовика, сдавая назад, допустил наезд на газовый заправочный модуль, в результате чего возникла его разгерметизация. Идет ликвидация», — заявили спасатели.

Новости Украины: в Харьковской области рвануло из-за разгерметизации подземной емкости с газом

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