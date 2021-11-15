В Харьковской области вторые сутки горит свалка: тлеет в полукилометре от домов

Пожар произошел накануне.

В Харьковской области, в городке Мерефа, вторые сутки горит местная свалка. Спасателям удалось потушить открытый огонь, но свалка все еще тлеет, а потому может снова вспыхнуть.

Подробности пожара рассказали в сюжете ТСН.14:00.

Мусорная свалка на окраине Мерефы начала гореть утром в воскресенье, 14 ноября. Едкий дым потянул на город. Огонь был так силен, что спасателям понадобилось десять часов, чтобы обуздать открытые ячейки. Это около полутысячи квадратных метров.

Впрочем, потушить пожар до сих пор не удается. Свалка тлеет. Отсюда до жилых домов около полукилометра. Жители очень напуганы. Спасатели успокаивают, что угрозы человеческим жилищам уже нет. Свалку постоянно заливают водой. Ведь она еще будет тлеть. Остатки огня сохраняются в более низких свалки.

"Такие пожары в глубине залегания бытового мусора, поэтому это затрудняет тушение. Доступ к таким очагам осложнен. Надо много мелиорационных работ сделать по раскрытию этой свалки. Проливается все водой, чтобы как можно дальше она туда попала", — объяснил представитель ГСЧС в Харьковской области. Дмитрий Чайка.

Сейчас на месте работают две пожарные машины и десяток спасателей. Они проливают мусорные слои водой. Чтобы ускорить процесс, мусор разгребают коммунальщики. По словам специалистов, ситуация контролируется. Впрочем, срок окончательной ликвидации возгорания пока не называют. Выясняют причину возгорания правоохранители. Пока предполагают, что свалка вспыхнула из-за обычной неосторожности.

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