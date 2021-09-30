В Херсоне мужчина во время занятия спортом проломил младенцу голову

В Херсоне мужчина во время занятия спортом проломил младенцу голову

Малыша экстренно госпитализировали в больницу.

В Херсоне мужчина во время занятия спортом проломил голову ребенку. Грудничка с переломом теменной кости госпитализировали.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, 20-летний местный житель занимался у себя дома физическими активностями. Когда гражданин делал растяжку, он случайно ударил ногой ребенка, который в этот момент был у мамы на руках.

В результате чего младенец получил серьезную травму. Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу. По словам медиков, ребенок чудом выжил.

"Ребенок маленький, черепная коробка слабенькая. Он ударился и получил травму. Произошло это, когда мужчина занимался спортом. Данный факт зарегистрирован, проводятся проверки", — сообщили ТСН.ua в Нацполиции Херсонской области.

Напомним, что в Харькове на школьном стадионе ребенка привалило футбольными воротами. Мальчика госпитализировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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