В Херсоне неизвестный устроил масштабный пожар на платной стоянке: сгорели много автомобилей

Злоумышленник сперва поджег Mersedes.
На платной стоянке в центре Херсона подожгли автомобили, в результате четыре легковушки сгорели пять — повреждены огнем. Правоохранители расследуют этот инцидент.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.
Спасателей вызвали ночью. Они почти час преодолевали пожар, в общем удалось спасти 20 авто на стоянке.
Камеры видеонаблюдений зафиксировали, как неизвестный в маске и капюшоне облил неизвестным веществом автомобиль "Мерседес", поджег и убежал. Охранник рассказал, что услышал хлопок, увидел пламя и побежал тушить возгорание огнетушителем, но самостоятельно справиться не смог.
Подожжено авто на иностранных номерах принадлежит 31-летнему местному мужчине. Личность поджигателя и причину поджога устанавливаются. Правоохранители открыли производство из-за повреждения имущества.
"На автостоянке было много авто, и, конечно, были рядом, ведь парковка расположена в жилом квартале. Конечно, была угроза опрокидывания огня на другие сооружения", — прокомментировала начальник сектора связи со СМИ ГУ ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурная.
Напомним, в Ужгороде перед входом в здание Закарпатской ОГА мужчина поджег собственный автомобиль на еврономерах.