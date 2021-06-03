В Херсоне неизвестный устроил масштабный пожар на платной стоянке: сгорели много автомобилей

Злоумышленник сперва поджег Mersedes.

На платной стоянке в центре Херсона подожгли автомобили, в результате четыре легковушки сгорели пять — повреждены огнем. Правоохранители расследуют этот инцидент.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

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Спасателей вызвали ночью. Они почти час преодолевали пожар, в общем удалось спасти 20 авто на стоянке.

Камеры видеонаблюдений зафиксировали, как неизвестный в маске и капюшоне облил неизвестным веществом автомобиль "Мерседес", поджег и убежал. Охранник рассказал, что услышал хлопок, увидел пламя и побежал тушить возгорание огнетушителем, но самостоятельно справиться не смог.

Подожжено авто на иностранных номерах принадлежит 31-летнему местному мужчине. Личность поджигателя и причину поджога устанавливаются. Правоохранители открыли производство из-за повреждения имущества.

"На автостоянке было много авто, и, конечно, были рядом, ведь парковка расположена в жилом квартале. Конечно, была угроза опрокидывания огня на другие сооружения", — прокомментировала начальник сектора связи со СМИ ГУ ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурная.

Новости Украины: в Херсоне неизвестный поджег автомобили на платной стоянке

Напомним, в Ужгороде перед входом в здание Закарпатской ОГА мужчина поджег собственный автомобиль на еврономерах.

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