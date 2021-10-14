В Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стоят в очередях на вакцинацию

В Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стоят в очередях на вакцинацию

В регионе наступает "красная" карантинная зона с 15 октября.

В Херсонской области — вакцинальный бум. Люди массово пошли делать прививку от коронавируса. Медики физически не успевают принимать всех, людям становится плохо в очередях, а желающих — все больше. Произошел такой наплыв после того, как было объявлено, что с завтрашнего дня, 15 октября, Херсонщина попадает в "красную" зону.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Прием скоро закончится, а очередь в пункт вакцинации в торговом центре не уменьшается. Люди надеются успеть сделать прививку. В масках, но без дистанции. Стоять приходится по несколько часов. И не факт, что повезет.

Медики уставшие. Каждый принимает по полтысячи человек в день. Говорят, с тех пор, как объявили, что Херсонщина по уровню заболеваемости коронавирусом переходит в "красную" зону, пациентов, которые хотят прививаться, увеличилось в два раза, а то и больше.

Ограничения для "красной" зоны карантина вступают в силу с 15 октября. Закрываются непродовольственные рынки, кинотеатры, торговые центры и спортзалы. Каникулы у школьников начнутся на неделю раньше.

"Но ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и организаторов будет COVID-сертификат о получении двух доз вакцин", — говорит заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Андрей Шибаев.

За последнюю неделю уровень заболеваемости на Херсонщине увеличился в три раза. Больницы, которые принимают "ковидных" больных, в областном центре заполнены на 90%. Но это еще не пик, говорят медики. И призывают вакцинироваться. Если раньше центры вакцинации работали только на выходных, то сейчас — каждый день.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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