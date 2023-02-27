В Херсоне правило двух стен враг опровергает ударами из реактивных систем залпового огня: ВСУ отвечают

Оружие старое, советское, не точное, предназначено площадями накрывать живую силу и технику на поле боя, а его в очередной раз применили против гражданских.

Враг снова накрыл огнем Херсонщину – накануне ударил из артиллерии по селу Днепровское и снаряд попал во двор. Ранение получил 55-летний мужчина, говорится в ТСН.

Один из жилых кварталов Херсона враг в очередной раз обстрелял из реактивной системы залпового огня. “Первый взрыв, через минут десять – второй. Две "балванки" валяются”, – говорят местные.

Оружие старое, советское, не точное, предназначено площадями накрывать живую силу и технику на поле боя, а его в очередной раз применили против гражданских. Снаряды "Градов" падали по району один за другим. Вырва, избитый асфальт, иссеченные деревья, вырванные ветки, один из прилетов был в доме. Взрывом в одной из квартир разрушило балку, в доме и нескольких соседних выбили окна. Битое стекло из жилищ люди выносят ведрами. “Это уже десятое ведро. Десять по две. Это только из одной квартиры. Без пострадавших. Слава Богу! Я в 23:40 от взрыва упала с кровати. Я не знаю, как жить дальше”, — говорят местные.

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Прятаться от российских атак в Херсоне сложно и правило двух стен здесь работает не всегда. В одной из квартир обломки пробили сразу три стены и все, что было на их пути. Херсон – это уже передовая. Жители, которые до сих пор не решился уехать, пытаются подстроится, но оккупанты обстреливают все районы наугад. “Не готовились. Просто бомбили, так попрятались. Да, оно слышно, когда оно летит. Свист — значит, будет прилетать”, — говорят жители.

Не оставляют без ответа врага и украинские военные, но прогнать его контрнаступлением здесь будет не просто: временно оккупированную территорию области от подконтрольной отделяет Днепр и разрушенный мост. “Работаем привентивно, работаем на поражение и враг несет потери как в живой силе, так и в технике. Это план стратегического уровня, и, конечно, вооруженные силы не будут постоянно в обороне”, — говорят военные.

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