В Херсоне россияне обстреляли больницу, где спасали детей после предварительных обстрелов

В Херсоне ударили по областной детской больнице именно в тот момент, когда там находились 38 медиков и 14 детей — в том числе 6-дневный малыш на искусственной вентиляции легких и прооперированный 13-летний мальчик, раненный несколькими часами ранее. Он был уже в реанимационном отделении, когда взрывной волной от очередного взрыва на его кровать вылетело стекло, говорится в ТСН.

13-летнего Ярослава перевозят в Николаев с поврежденной ногой. Он из поселка Приднепровское недалеко от Херсона. Его мама никак не оправилась, российский боеприпас ранил двоих ее детей. “Это все неожиданно, прилет, обломки и у меня ребенок был на асфальте. У Оли ножка, но у нее сквозное”, – рассказывает мама.

Накануне мальчика прооперировали в Херсоне, положили в реанимацию, а уже через несколько часов в больницу прилетели реактивные снаряды. "Здесь было очень много стекла, вытаскивают обломки, у ребенка вторично пытались забрать жизнь", — показывают врачи, где именно был Ярослав.

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Обломки окна уже убрали, по помещению гуляет ветер, хотя в соседней палате окно уже забили. Здесь пациент, у которого еще даже имени нет – мальчик, полтора килограмма, он на аппарате искусственной вентиляции. Взрывную волну он почувствовал в новогоднюю ночь, ровно в полночь, когда наступал седьмой день его жизни.

Его врач Станислав Васильевич действительно анестезиолог, но когда по областной детской больнице прилетели 7 реактивных ракет, пришлось стать еще и пожарным. "Сотрудники ведром носили воду и пробовали потушить пожар, который был здесь", — рассказывает директор врачи Инна Холодняк.

Выгорело в палатах для новорожденных и в административных кабинетах, по всей детской больнице звонит избитое стекло. В "грудном" отделении повреждена дверь. “Это отделение на 25 кроваток и здесь боксы мама-дети. Мы очень беспокоились об этом отделении. Часть снаряда и вырванные батареи, поэтому здесь был потоп», – показывают медики.

Всего в Херсоне повреждено 14 медучреждений, в том числе здешний родильный дом — историческое здание простояло более ста лет, херсонский кардиоцентр тоже поврежден и тоже историческое здание — дом Сербинова — один из самых ярких представителей стиля модерн в Херсоне, построенный в 1909 году.

Олег Мазуряк, руководитель кардиодиспансера, говорит, один дождь и кардиодиспансер зальет водой. О своей раненой больнице, в которой работает почти 35 лет, хочет кричать на весь мир. "Расскажите людям в мире, что они делают, сволочи, расскажите, что делают", – плачет мужчина.

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