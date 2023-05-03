В Херсоне россияне обстреляли магазин АТБ, полный людей: есть погибшие (фото, видео)

Российская армия около 14:20 в среду 3 мая ударила по Херсону. Под обстрел попал магазин "АТБ" на улице Мира, 47. По предварительным данным, погибли четыре человека. Семь человек ранены.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе компании "АТБ".

Известно, что снаряд попал во входную группу магазина. Ранения получили три сотрудника, всех забрала скорая помощь. Среди покупателей известно о четырех погибших и ориентировочно пять раненых.

После разрешения полиции товар планируется вывозить в другой магазин.

В Херсоне российская армия обстреляла АТБ/Фото предоставила пресс-служба компании

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В Херсоне РФ обстреляла магазин АТБ/Фото с "Труха"

Россия попала в магазин АТБ в Херсоне: есть погибшие

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