В Херсоне семья с четырьмя детьми три года прожила в подвале: история получила неожиданное продолжение

После огласки родителей и их детей удалось эвакуировать в Киевскую область. Что известно?

Семья с четырьмя детьми, которая три года жила в подвале в Херсоне, о чем журналисты рассказывали несколько дней назад, наконец-то смогла эвакуироваться в более безопасное место.

После сюжета TSN.ua семьей заинтересовались местные правоохранительные органы и власти и дети наконец выехали из подземелья и теперь живут на Киевщине.

В то, что в таких условиях дети жили все 3 года полномасштабной войны, TSN.ua было сложно поверить, пока не увидели собственными глазами.

Родители пытались организовать уют малым, но подвал есть подвал. Сюда им пришлось переехать, когда россияне обстреляли их дом в Херсоне из «Градов».

За эти годы дети почти не были на улице, в Херсоне невозможно просто выйти прогуляться, потому что в небе постоянно висят российские дроны, которые делают сбросы как на военных, так и на гражданских.

Для безопасности детей - их на долгие прогулки из подвала не отпускали. Поэтому подвал для малых был и домом, и онлайн-школой, и развлечениями. Кроме войны, говорят родители, дети ничего не видели в своей жизни.

Единственный мальчик в семье Илья имеет тяжелый диагноз ДЦП, несмотря на это, ребенок очень светлый и позитивный, радуется гостям и готов делиться самым вкусным - конфетами. Дети откровенно говорят: больше всего мечтают о мире.

Эта история поразила нас, и очевидно, вас, ведь за считанные дни для семьи украинцы собрали 30 тысяч гривен. А сразу после выхода материала на ютубе на семью таки обратила внимание и местная власть, и правоохранители. Семью полицейские эвакуировали из подвала.

Семья из Херсона

Уже через несколько дней малыши с родителями поездом с помощью волонтеров добрались до столицы и теперь живут под Киевом. Оставаться в Украине семья не планирует.

Отец Денис рассказывает, их эвакуация началась с того, что ночью ему позвонили и спросили, почему раньше не обращались за помощью. Зато мужчина говорит, что о ситуации в их семье были в курсе, ведь время от времени правоохранители приходили к ним. В то же время, Денис отметил, были волонтеры, которые занимались семьей регулярно.

"Позвонили из нашей военной администрации. И меня спросили, почему мы не обращались. Я говорю, как не обращались? И тогда сказали, что нас вывезут", - говорит мужчина.

Также семья получила статус внутренних переселенцев. Они рассказывают, что раньше жили на левом берегу Херсонщины, но накануне войны переехали в областной центр и пережили оккупацию.

Волонтер, который, по словам семьи, все эти три года помогал, нашел им приют в Норвегии и как только все необходимые документы будут готовы, семья поедет в новую жизнь. Сейчас под свою опеку семью взяла организация Save Ukraine, которая с 2014 года занимается спасением людей из оккупированных и прифронтовых населенных пунктов. Родителям и детям предоставили два модульных дома, в которых минимум три месяца семья может жить бесплатно.

Юрист благотворительного фонда объяснила, как только семья немного адаптируется к новым условиям, кейс-менеджеры помогут родителям сориентироваться, как и где восстановить утраченные документы и сделать необходимые новые. Но прежде всего, планируют заняться здоровьем детей.

"Я общалась с херсонскими службами по делам детей, я знаю, что в Херсоне узнали об этой истории из сюжета ТСН. Тогда социальные службы обратили внимание на эту семью", - говорит Мирослава Харченко, главный специалист по правовым вопросам БО Save Ukraine.

Команда TSN.ua благодарит зрителей, которые откликнулись на сбор средств для семьи, а также тех, кто помог семье выехать из подвала и продолжает заниматься родителями и малышами.

Если вы знаете о подобных историях и семьях, которые нуждаются в помощи - не молчите. Мир не без добрых людей и выход обязательно найдется.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАСТОЯЩИЙ Happy End! Семья с 4 детьми 3 года жила в подвале в Херсоне! Что с ними сейчас?

Как писал TSN.ua, в Херсоне семья с четырьмя малолетними детьми уже три года проживает в подвале. В начале полномасштабного вторжения им удалось вырваться из оккупации, однако теперь они живут в подвальном помещении.

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