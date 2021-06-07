В Херсоне устроили благотворительный забег, чтобы помочь больному ребенку

В июне ей будут делать химиотерапию, а в июле — контрольное МРТ.

В Херсоне устроили благотворительный забег в поддержку маленькой девочки. Несколько сотен жителей объединились, чтобы помочь 4-летней Арине Тимошенко победить рак.

Об этом говорится в выпуске ТСН Ранок.

Люди платили благотворительные взносы за регистрацию и бежали несколько дистанций в парке. Маленькая Арина половину своей жизни борется с тяжелой болезнью — гиломой ствола головного мозга. Девочка несколько раз в год проходит химиотерапию, чтобы опухоль дальше не развивалась. На диагностику и лечение семья потратила все свои сбережения и нуждается в помощи.

Мама девочки преподает физкультуру в херсонском университете. Поэтому к забегу присоединились многие ее ученики и коллеги. Также поддержать девочку пришли и херсонцы, которые увидели объявление в соцсетях. Благодаря акции на лечение Арине удалось собрать 60 000 гривен.

"У нас сейчас в июне еще химиотерапия и в июле будет контрольное МРТ, которое будет решать дальнейшее развитие событий. Потому что прооперировать, к сожалению, мы это образование не можем. И мы должны ехать в Киев, где будем решать, что там будет", — рассказала мама девочки Ольга Кольцова.

Новости Украины: в Херсоне провели благотворительный пробег в поддержку маленькой девочки

Напомним, раньше ТСН рассказывал о Саше. Три года назад спецпроект "Исполни мечту" подарил девочке желаемую путешествие в Париж. Сейчас Саши собирают средства на уникальные дорогостоящие лекарства, которые признали в мире, но до сих пор не зарегистрировали в Украине.

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