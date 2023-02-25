В Херсоне уже не осталось ни одной уцелевшей больницы: оккупанты ударили по одному роддому уже второй раз

В Херсоне россияне в очередной раз обстреляли одну из городских больниц. Только чудом прошло без пострадавших, потому что во время обстрела на стационаре находилось более сотни пациентов. В городе уже не осталось ни одного целого медучреждения и оказывается, что оккупантов по учреждениям здравоохранения вероятнее всего приводили предатели, говорится в ТСН.

На видео с камеры наблюдения одной из херсонских больниц видно, как ночью на территории прогремели несколько взрывов. Продырявило родильное отделение. Артиллерийский снаряд вошел через стену, и пробил толстое бетонное перекрытие, даже толстые чугунные батареи порвало в клочья. Обломки, как шрапнель, дыряли кровати и матрасы. Дверь из этой палаты вынесло в соседнюю. Повезло, что в середине тогда уже никого не было.

"Перед деоккупацией родильное отделение еще работало, но потом начались массированные обстрелы и родильное закрыли за пару дней до первых прилетов именно уже по больнице", — говорит руководитель отдела информационных технологий и статистического учета больницы Станислав Демяненко.

Сюда россияне целят уже второй раз. Чтобы принимать рожениц, по первому прилету здесь установили современные передвижные мобильные пункты, но теперь их тоже посекло.

Из-за вражеских обстрелов на территории больницы повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение. Во время атаки – на стационаре было 120 пациентов. “Да как не страшно? Проснулся, как вскочил и не знал, в какую сторону бежать. Потом смотрю, что все люди стоят под стенкой и я стал. Стреляли очень много”, – рассказывает один из пациентов.

В Херсоне не осталось ни одной целой больницы. Бьют оккупанты целенаправленно, кое-где по несколько раз. Ранее военные подозревали, что оккупантов на эти объекты кто-то приводит. В СБУ сообщили: задержали корректировщика, работавшего на Юге страны и сдающего координаты наших больниц и энергообъектов. "По данным следствия, предателями оказались шесть местных, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ", — отметили в ведомстве.

Всем сообщили о подозрении, что за государственную измену им грозит до 15 лет тюрьмы. Впрочем, знать наверняка, что задержанные люди и были теми же наводчиками по этой больнице города – нельзя.

Медики работают в штатном режиме. Единственные нововведения: пациентов не размещают на верхних этажах, а окна прикрывают мешками с песком.

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