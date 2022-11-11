"В Херсоне уже "пробки" – каждый желает обнять героев ВСУ": жительница Херсона о ситуации в городе

На свалках замечают российскую военную форму, то есть в городе есть переодетые в гражданское оккупанты.

Оккупанты, которые, по свидетельству жителей Херсона, сбежали из областного центра, окопаются в огородах тех сел, которые расположены на левом берегу Днепра.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали жители Херсона.

"Окопываются в огородах, размещают свою технику между частными домами. Например, такая ситуация сложилась вблизи села Чулаковка. В некоторых населенных пунктах есть по шесть рядов техники", — рассказала жительница Херсона, у которой есть родственники в Чулаковке.

"Раньше в некоторых Telegram-каналах была информация, что россияне демонтировали и вывезли с собой даже пластиковые окна. Подтверждаю этот факт. Действительно, есть здания, где были достаточно аккуратно демонтированы пластиковые окна. Похитили даже детский паровозик, выполнявший роль аттракциона. Сейчас мы шутим, что паровозик мы им не простим. Об угнанных стиральных машинках уже молчим", – рассказала женщина.

По словам собеседницы ТСН.ua, по состоянию на 15:00 украинские защитники очень медленно продвигались к центру Херсона.

"Все это из-за того, что каждый херсонец желает обнять и поздравить наших воинов. В Херсоне реальные "пробки" из-за этого. Но хочется еще предостеречь: в мусорных контейнерах наблюдаем российскую военную форму. Это значит, что в городе переодеты в гражданское российские солдаты", – отметила жительница Херсона.

Напомним, что Херсон вернулся под контроль Украины 11 ноября, сообщили в ГУР Минобороны. В то же время украинская разведка призвала оккупантов, которые еще находятся в городе, сдаться в плен и не сопротивляться ВСУ.

Местный журналист Константин Рыженко сообщил, что в Херсон зашли украинские разведчики, в городе также развешивают национальную символику, так что уличных боев там, скорее всего, не будет.

Ранее Минобороны РФ заявило, что бегство оккупантов с правого берега Херсонщины якобы завершилось, и захватчики "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

Украинские флаги уже в Херсоне – Наталья Гуменюк

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