В Херсоне встретили дворника, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу на соревнованиях в ОАЭ: видео

В Херсоне встретили дворника, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу на соревнованиях в ОАЭ: видео

Утром Евтушенко работает дворником, а вечером – тренером по джиу-джитсу.

В Херсоне встретили школьного дворника, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу. Мужчина вернулся с соревнований в Объединенных Арабских Эмиратах, где получил золотую медаль.

О том, как приветствовали его земляки, 19 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Игорь Евтушенко стал известен, когда написал, что собирает деньги на участие в чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

В спорт он пришел в 42 года, а сейчас 49-летний мужчина является чемпионом Украины. Утром Евтушенко работает дворником, а вечером – тренером по джиу-джитсу.

Заработок небольшой, поэтому просил помощи. Впоследствии признался, что рассчитывал только на своих знакомых, но неожиданно пост разлетелся по соцсетям и 700 долларов на стартовый взнос люди собрали за день.

Болельщиков Игорь не подвел и завоевал первое место на чемпионате мира в городе Абу-Даби, победив в своей возрастной и весовой категории спортсмена из Азербайджана.

Своего знаменитого дворника пришли встретить и учителя из школы, где он убирает двор. "Мы надеялись на то, что наш чемпион выиграет, всеми силами все вместе его поддерживали. Дети, школа, весь наш город и за его пределами", – говорят они.

Болельщики добавили, что сейчас готовят победителю творческий концерт. Тем временем Игорь уже начал подготовку к чемпионатам мира, которые пройдут в США и Бразилии.

В школе, где работает дворником, он появится на следующей неделе, потому что на время соревнований брал отпуск.

Новости Украины: как встретили дворника, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу на соревнованиях ОАЭ

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