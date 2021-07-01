В Херсоне задержали патрульного, который пьяным сбил юношу на переходе и бросил умирать

В Херсоне задержали патрульного, который пьяным сбил юношу на переходе и бросил умирать

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Херсоне задержали водителя «БМВ», который сбежал после того я к сбил человека на зебре. Его разыскивали с ночи. Им оказался патрульный полицейский, командир роты, который за рулем был пьян.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

ДТП произошло ночью на перекрестке. Мужчина переходил улицу по пешеходному переходу и попал под машину. Светофоры в то время были выключены.

Водитель «БМВ», сбивший человека на зебре, убежал. Патрульные начали разыскивать авто и обнаружили, что оно принадлежит их сотруднику. Уверяют — он ехал на своей машине и был не на службе. Говорят, что автомобиль нашли в другом районе.

«Есть процедура розыскных мероприятий, был установлен государственный номерной знак, который принадлежит этому автомобилю, и по имеющейся базой было установлено, что автомобиль зарегистрирован именно на нашего сотрудника», — рассказывает начальник патрульной полиции Херсона Константин Дронгаль.

Владельца авто сразу отстранили от работы. А вот нашли не сразу. «Управление патрульной полиции и департамент патрульной полиции не заинтересован в том, чтобы кого-то покрывать», — отметили в ведомстве.

Новости Украины: в Херсоне задержали пьяного полицейского, который сбил человека прямо на зебре

Потерпевший — 17 летний парень. Его быстрой доставили в больницу, но от полученных травм он скончался. Мог бы выжить, если бы водитель остановился и вызвал скорую, медики комментировать отказались. В Государственном бюро расследований, которое ведет это дело, сообщили, что патрульный за рулем был пьян. Его в конце концов задержали и сообщили о подозрении.

«30-летний полицейский — это командир роты управления патрульной полиции в Херсонской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — пояснила пресс-секретарь теруправления ГБР Яна Максимова.

Санкция статьи, по которой будут судить патрульного, предусматривает до 10 лет лишения свободы и изъятие водительских прав.

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