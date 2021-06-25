В Херсонском театре на аукционе продают роли в спектакле "12 стульев": зачем инициатива

В Херсонском театре на аукционе продают роли в спектакле "12 стульев": зачем инициатива

Премьера спектакля запланирована на зиму.

В Херсонском драматическом театре решили поставить спектакль "12 стульев", где сыграют любители. Роль может купить тот, кто мечтает выйти на большую сцену и готов пожертувуваты не менее 12 тыс. грн

О необычном аукцион рассказали в сюжете ТСН.Ранок 25 июня.

В театре-кафе приглушенный свет, играет музыка, на сцене — концерт. Все, чтобы настроить гостей на плодотворное сотрудничество. О роли в спектакле "12 стульев", выставленные на аукцион, напоминают цитатами из произведения Ильфа и Петрова: "Мусик, готовь гусик. 12 тыс. гривен раз ... 12 тыс гривен — продано".

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Зрители денег за роли не жалеют. Моряк Сергей говорит, что идея выйти на профессиональную сценке ему очень нравится. Кроме того, имеет и время, и желание, и деньги. "Денег не жалко. Замечательная роль. Я инжера. В школьном театре играл прежде", — вспоминает Сергей Бублик.

Продажа уже второй: на "12 стульев" продают эпизодические роли. Первые торги по главным ролям были оживленными. Там платили и по 20, и по 30 тыс. гривен. Впрочем, не обошлось и без скандала. После аукциона гостям показали отрывок из мюзикла, где актрисы выходят в нижнем белье. Видео наделало шума в соцсетях и сработало, как реклама: желающих купить роль стало больше. Так собрали 250 000 на костюмы и декорации.

Новости Украины: в херсонском драмтеатре можно купить роль в спектакле "12 стульев"

Государственного финансирования на постановку нет, а потому, продавая роли, зарабатывают средства, а еще показывают театр изнутри, говорит его директор Александр Книга: "Захотелось объединить социум, объединить Хесон, привлечь бизнес в театр".

Новые актеры уже занимаются сценической речью и хореографией. Параллельно продолжается чтання пьесы украинский. "Всегда говорю:" кайфую. Получай удовольствие от того, что ты делаешь, — это первое, чем я буду учить людей. Театр — это искусство, это трудно, но это очень интересно ", — говорит режиссер Сергей Павлюк.

В спектакле будет два актерские составы. В премьере, которая запланирована на зиму, выступать любители, обученные театральным примудростям от профессиональных коллег.

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