В Херсонской области браконьеры наловили рыбы на 4,5 млн гривен: как их накажут

В Херсонской области браконьеры наловили рыбы на 4,5 млн гривен: как их накажут

Мужчин с рыбой обнаружили пограничники.

Вблизи острова Джарилгач в Херсонской области мужчины наловили более 400 кг краснокнижных видов рыбы на 4,5 млн гривен. Их оштрафуют.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 24 января.

Браконьеров поймали пограничники и рыбинспекторы на острове Джарилгач. Шестеро местных жителей на двух лодках выловили более четырехсот килограммов "краснокнижной" рыбы — белугу, осетров, севрюгу, калкана и камбалу Глосса.

Популяция этих видов сильно сократилась из-за чрезмерного вылова и может исчезнуть, поэтому в Украине запрещен их лов.

Нарушителей передали полиции. За незаконную рыбалку им грозит не только штраф, но и до трех лет ограничения свободы.

Браконьеры выловили более четырехсот килограммов "краснокнижной" рыбы | Новости Украины

Напомним, в Хмельницкой области браконьер убил двух косуль на территории Национального природного парка "Подольские Товтры".

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