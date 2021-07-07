В Херсонской области ливень затопил село: люди неделями живут, как в Венеции

В Херсонской области ливень затопил село: люди неделями живут, как в Венеции

Такая ситуация повторяется почти каждый год.

Из-за сильных ливней затопило село Маячка на Херсонщине. Потому, говорят селяне, что дренажная система деревни в аварийном состоянии. Насосы просто не в состоянии скачать весь объем воды. Люди вынуждены неделями жить почти как в Венеции.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Лилия Родина.

Село Маячка ливни накрывают уже неделю. Все окружающие поля превратились просто в озера, затоплены огороды.

Люди в этом году уже потеряли урожаи. Вода стоит во дворах и подвалах. Ведь, говорят люди, дренажная система в селе разрушена. Из трех насосов работает только один. И он не успевает по объему осадков.

Такая ситуация здесь уже несколько лет, Маячку затапливает не впервые — жалуются селяне. Ведь, село расположено в низине. Власть каждый раз обещает все исправить. Впрочем, как только вода сходит — все об этом забывают до следующих осадков. Впрочем, чиновники уверяют, воду откачивают успешно.

По прогнозу, в Маячке и окрестностях сегодня и завтра снова дожди.

Новости Украины: в Херсонской области из-за дождливой непогоды затопило село

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку