В Херсонской области нашествие гусениц уничтожило тысячи насаждений деревьев и добралось к многоэтажкам

Одна бабочка откладывает более двух тысяч яиц и хорошо переносит южные зимы.

Настоящее нашествие гусениц на Херсонщине. Область атакует американская белая бабочка, для него в этом году очень благоприятные погодные условия.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Дом облепленный гусеницами — они на стенах и потолках. Зайти в подъезд, еще то испытание. «На голову, за шиворот, падают на волосы — как дождь», — говорит житель дома.

Сентябрь только начался, а деревья уже без листьев. Люди говорят, гусеница начала с шелковицы, а потом взялась за другие деревья. Сейчас их можно узнать разве что по стволам. И все это буквально за неделю-две. В клумбы гусеница объела дерево и взялась за кусты и цветы.

Херсонщину атакует американская белая бабочка, говорят ученые. Одна бабочка откладывает более двух тысяч яиц и хорошо переносит южные зимы. А в этом году сначала влажные, а потом жаркое лето изрядно способствовало его размножению.

«Питается более 300 видами растений. Одна яйцекладка этого вредителя достаточно для того, чтобы уничтожить листья дереве 15-летнего возраста», — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Иван Мринский.

Парк сельхозуниверситета нашествия обошло. «Дело по борьбе с вредителями выполнили птицы», — говорят хозяйственники.

Новости Украины: в Херсонской области произошло нашествие американской белой бабочки

Для них здесь развесили много скворечников и домиков, и птицы не дали гусенице никаких шансов. Не пострадали и фермерские сады, деревья обрабатывали заранее. А вот в городских парках и дворах многоэтажек — беда.

В Госпродпотребслужбе говорят, ухаживать за деревьями должны владельцы участков. Обрабатывать их желательно биопрепаратами. Но делать это сейчас уже нет смысла. Бороться надо в начале сезона. «Надо уничтожать паутинные гнезда, снимать со своих деревьев, когда гусеница в гнездах, можно использовать ловчие пояса, обертывать дерева», — объясняют в ведомстве.

Только на Херсонщине гусеница американской белой бабочки повредила более три тысячи гектаров деревьев. Поэтому Госпродпотребслужба ввела в области карантин. Нашествие ученые прогнозируют и следующим летом. Поэтому советуют уже развешивать скворечники, чтобы деревья охраняли птицы.

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