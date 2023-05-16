В Херсонской области россияне усеяли село фугасными авиабомбами и заминированными телами своих солдат

В Херсонской области поселок Белогорка, расположенный вдоль реки Ингулец, до полномасштабного вторжения насчитывал сотню людей. После деоккупации село российские пилоты беспощадно бомбили из самолетов авиабомбами ФАБ-500, две из которых не сдетонировали. Саперы Национальной гвардии разминируют линии электросетей и обнаруживают заминированные тела российских военных, уже полгода лежащие в посадках и полях, говорится в ТСН.

Оккупанты зашли сюда в марте прошлого года. Андрея вывез свою семью с 5-летним сыном, когда малыш увидел, как соседу от разрыва снаряда оторвало конечности. Сейчас посреди двора мужчина засыпал щебень для установки модульного дома. Он один из первых местных, кто возвращается полностью разрушенное и обильно усеянное боеприпасами село. “Видите там в конце огорода от “Урагана” тоже. Модульный дом поставим, будем как-нибудь, как на дачу, надо как-то дальше жить”, — говорит Андрей.

Рядом со двором Андрея саперы нацгвардии прочесывают местность у линий электросетей, чтобы энергетики смогли безопасно работать. Бойцы-взрывотехники страхуют энергетиков, которые будут возвращать электричество в изуродованные населенные пункты. Так в села, которые до сих пор пустовали, возвращается жизнь. "Приятно, когда люди возвращаются, это знак качества нашей работы, знак качества нацгвардейских саперов", — говорят бойцы.

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Тюльпаны в ограничительной ленте – так пиротехники обозначают безопасные подступы к столбам линий электросетей. Сапер Александр на коленях обследует позеленевшие заросли вдоль главной дороги села. Металлоискатель реагирует как на боеприпасы и неразорванные снаряды, так и на металлические провода и даже вакуумные военные сухпаи. “Мне повезло, что я немного затормозил и начал снова работать, это сохранило мне жизнь. Я наткнулся на ПМН-4, оно начало фонить, такая же высокая трава, мусор, он загрязнен. Я начал социальное разминирование, начал прощупывать, на четвереньках проходить и наткнулся на противопехотную мину”, — рассказывает Александр.

На этом участке, как Александру, везет не всем. На прошлой неделе вблизи реки во время разминирования взорвались три инженера ВСУ. Один из них выжил, двое погибли. "Каждый метр надо обследовать, прощупывать, обходить — это очень много времени занимает и такой местности, к сожалению, очень много", — говорят саперы.

Белогорка усеяна опасными находками, которые могут сдетонировать в любой момент. Фугасную авиационную бомбу весом 500 кг российские войска сбросили на поля Херсона. Здесь взрывчатого вещества 220 кг и нацгвардейцы ищут место, где его можно уничтожить. Еще одна несдетонированная авиабомба лежит прямо на огороде.

После отступления на левый берег реки Днепр россияне покидали своих раненых. На днях, проверяя дорогу вблизи одного из населенных пунктов, пиротехники обнаружили тела российских оккупантов. Один из них с турникетом на плечи гниет в украинской земле, остатки других кадровиков армии РФ разбросаны чуть дальше по посадке. Тела уже мертвых своих земляков россияне заминировали. “Было обнаружено тело неопознанного лица, военнослужащего РФ. Мумифицированное тело должно быть, где-то полгода находится здесь. Он может быть заминирован и поэтому мы его не двигали, ждем приедущую группу и будет его осматривать”, — рассказывают спасатели.

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