В Херсонской области в лимане люди собирали рыбу лопатами: что случилось

В Херсонской области в лимане люди собирали рыбу лопатами: что случилось

В Белозерском районе произошел массовый мор рыбы.

На Херсонщине в лимане в Белозерском районе произошел массовый мор рыбы, она выбросилась на берег.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 августа.

Бычки, караси, тарань, маленькие судаки и осетры оказались на мели и плотным слоем покрыли побережье. Местные жители говорят, такое случается по несколько раз за лето.

Объясняют тем, что в лиман заходит морская вода, вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Этому способствует жара, ветер и перепад температур. Рыбу местные жители быстро собирают. Какую-то едят сами, другую — скармливают домашним животным.

Новости Украины: в Херсонской области в лимане рыба массово выбросилась на берег

Напомним, на берегу Хаджибейского лимана, расположенного к юго-западу от города Одесса, было зафиксировано массовый мор рыбы и креветок.

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