В Херсонской области в лимане люди собирали рыбу лопатами: что случилось

В Белозерском районе произошел массовый мор рыбы.
На Херсонщине в лимане в Белозерском районе произошел массовый мор рыбы, она выбросилась на берег.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 августа.
Бычки, караси, тарань, маленькие судаки и осетры оказались на мели и плотным слоем покрыли побережье. Местные жители говорят, такое случается по несколько раз за лето.
Объясняют тем, что в лиман заходит морская вода, вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Этому способствует жара, ветер и перепад температур. Рыбу местные жители быстро собирают. Какую-то едят сами, другую — скармливают домашним животным.
Напомним, на берегу Хаджибейского лимана, расположенного к юго-западу от города Одесса, было зафиксировано массовый мор рыбы и креветок.