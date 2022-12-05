В Херсонской области за два дня никто не смог воспользоваться "коридором" эвакуации через Днепр

В Херсонской области эвакуация, которую объявили власти освобожденного города с 3 по 5 декабря, так и не заработала. Ее объявили, чтобы люди смогли переехать с дач в город, потому что есть угроза усиления боевых действий, но через два дня, к берегу пристала только одна лодка, говорится в ТСН.

На причале с десяток человек ждали эвакуационный катер, который, говорят, анонсировали накануне. Одни хотят попасть на дачи на левом берегу, чтобы забрать вещи и родных другие ожидают своих близких оттуда.

"Скадовск у нас родители там. Та сторона отрезана водой. Администрация должна решать вопрос, либо забрать, либо переправить лекарства, передать самое необходимое", — говорят люди.

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Переправа с левым берегом не заработала. Люди говорят, что на том берегу на дачах немало жителей. Те, кто на дачах не могут доправиться через Днепр.

Через два дня ни одна лодка с эвакуированными так и не пристала к правому берегу Херсона. В городе слышны взрывы.

Остается надежда на понедельник, именно 5 декабря — последний день объявленного коридора для эвакуации.

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