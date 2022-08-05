В Хмельницком начнут судить местного жителя, который сломал дверь в туалете ТРЦ и изнасиловал ребенка

В Хмельницком скоро будут судить безработного 28-летнего местного жителя, который в одном из торговых центров города в туалете посреди дня изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Мужчина силой сломал дверь в кабинке туалета на техническом этаже торгового центра, где находилась только 16-летняя девушка.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, девочка зашла в туалет одной из торговых центров города, после чего мужчина силой открыл дверь кабинки и, несмотря на просьбу ребенка прекратить противоправные действия, принудил 16-летнюю потерпевшую к половому акту", — сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Тысячная.

Правоохранители задержали подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения. Как стало известно, мужчина силой сломал дверь в кабинке туалета на техническом этаже торгового центра, где находилась 16-летняя девушка. Как говорят силовики, в то время у туалета никого не было.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Прокурорами Окружной прокуратуры города Хмельницкого в суд уже направлен обвинительный акт. Ожидается, что судебный процесс должен начаться в течение двух недель.

Напомним, на Волыни 29-летний мужчина подозревается в изнасиловании 14-летней девушки. Прокуратура сообщила о подозрении жителя одного из сел Луцкого района. Прокуроры будут настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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