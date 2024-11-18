В Хмельницком построили уникальное укрытие: как оно выглядит (фото, видео)

Днем укрытие будет для учащихся, а ночью доступно для всех местных жителей.

В Хмельницком открыли укрытие, где могут одновременно находиться четыреста учеников. Это полноценное учебное заведение в несколько метров под землей. Там есть отопление, классные комнаты, гардеробные и душевые.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Современное противорадиционное укрытие было построено для гимназии в отдаленном районе Хмельницкого. Раньше учиться здесь во время тревог было не просто.

"У нас не было своего собственного укрепления, мы в смешанном формате учились, а сейчас мы можем не только детей уберечь во время тревог, мы можем проводить уроки, не останавливать учебный процесс, а продолжить его в полной мере", — говорит учитель искусства Александр Гудзь. .

В укрытии действует минишкола

Несколько метров под землей, толстые стены, вентиляция, канализация, отопление и даже интернет. Подземная школа построена так, чтобы 400 учеников могли с комфортом провести здесь несколько суток подряд, говорит директор.

"Это многофункциональное укрытие, здесь обустроены и классные комнаты, медицинский кабинет, где дети могут принять еду. Три душевых кабины, три туалетных комнаты, одна для детей с особыми образовательными потребностями", — говорит Нина Хулуб, директор гимназии.

Нина Хулуб

Это первое такое укрытие в Хмельницком. На его строительство из городского бюджета было выделено 25 млн гривен. Были вынуждены пойти на такие расходы, или дети могли учиться очно. При необходимости здесь можно даже спать.

Подземная школа будет работать только во время тревог, но они раздаются в Хмельницком все чаще. Россияне атакуют регион "Шахедами" чуть ли не каждый день, так что ученики научились собираться в считанные минуты.

В укрытии можно даже спать

Днем укрытия работает для учащихся, а ночью и во внеурочное время сюда оно станет приютом для всех жителей района. Места хватит, говорят педагоги, нужно только чтобы люди не пренебрегали воздушными тревогами.

Мини-школа под землей: в Хмельницком создали укрытие для 400 учеников

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