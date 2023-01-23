В Хмельницком в многоэтажке раздался мощный взрыв: погибли два человека

На месте взрыва была найдена граната.

В Хмельницком на улице Львовское шоссе в понедельник, 23 января, в многоэтажке раздался мощный взрыв. На месте трагедии погиб 24-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Взрыв раздался в квартире на 8 этаже жилого дома в 11:00. На месте трагедии нашли тело 24-летнего мужчины, уроженца Шепетовского района Хмельницкой области. Также там обнаружили 51-летнюю местную жительницу. Состояние женщины было тяжелым, она умерла во время оказания медицинской помощи.

Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

По предварительным данным, взрыв произошел из-за гранаты РГД-5. На месте трагедии обнаружили ее обломки. Полиция устанавливает происшествия катастрофы.

Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, 24-летний парень арендовал у 51-летней женщины квартиру. Они вместе работали на швейном предприятии Хмельницкого. Правоохранители расследуют, как в квартире очутилась граната.

Напомним, в Броварах под Киевом взорвался газовый баллончик в квартире на втором этаже 9-этажки. В результате были повреждены окна и двери квартиры.

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