В Хмельницкой области 16 детей отравились хлором: почему развлечения в аквапарке оказались опасными и кто будет отвечать

В Хмельницкой области 16 детей отравились хлором: почему развлечения в аквапарке оказались опасными и кто будет отвечать

По факту массового отравления хлором полиция открыла уголовное производство.

В Хмельницкой области 16 детей отравились хлором после посещения аквапарка. Все они из Винницкой области, из городка Турбов. Оттуда развлекаться в бассейны отправилось почти полсотни человек. Говорят, первые признаки отравления у малышей появились уже через несколько часов после купания. Троих детей пришлось госпитализировать.

О том, почему развлечения в аквапарке оказались опасными – 11 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Мать одной из пострадавших Ольга Драчук рассказала, что вместе с односельчанами решили развлечься на праздники и даже арендовали для этого автобус. В аквапарке сразу купили безлимитный билет. Персонал провел инструктаж. Рассказали, что пол скользкий и какие возрастные категории могут пользоваться горками.

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О временных ограничениях в инструкциях речь не шла. Но уже через два часа купания дети стали чувствовать себя нехорошо.

По словам женщины, еще в бассейне малыши начали тереть глаза, а в раздевалке дети уже активно начали кашлять. В автобусе малыши начали плакать. Среди взрослых в автобусе нашелся фельдшер скорой, который сразу распознал симптомы отравления.

По словам фельдшера Антона Луцика, у детей были отеки слизистой, ожоги глаз и верхних дыхательных путей. Противоаллергическое средство, которое приобрели в аптеке — не помогло.

Поэтому автобус сразу направились в Винницкую областную больницу. Там врачи подтвердили отравление у 16 детей. Троих сразу госпитализировали.

"Госпитализированы девочки 3,6 и 9 лет. Один ребенок в тяжелом состоянии был переведен в интенсивную терапию. Медицинский диагноз у всех один — это действительно поражение хлором", — отметил руководитель Винницкого центра общественного здоровья Александр Мельник.

В то же время специалисты, которые уже успели проверить аквапарк, уверяют — анализы воды были в норме. Однако почему так произошло — объяснить не могут. Предполагают, что мог произойти сбой в системе хлорирования и добавляют – вероятнее всего отравление дети получили, потому что слишком много времени провели в воде.

Родители же возмущаются, потому что на входе в аквапарк нет никакого ограничения, не указано максимально допустимое время, которое можно находиться в воде.

После посещения хмельницкого аквапарка 16 детей отравились хлором

Безопасно ли пользоваться их безлимитными билетами – в самом аквапарке не комментируют.

По факту массового отравления хлором хмельницкая полиция открыла уголовное производство. Родители потерпевших требуют от администрации аквапарка компенсации лечения и морального вреда. Пока на связь с ними никто не вышел. Но люди настроены решительно, говорят, если их будут игнорировать – пойдут в суд.

Напомним, что во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после хоккейного матча.

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