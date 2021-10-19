В Хмельницкой области беременной настоятельно советуют уволится и угрожают: что делать в такой ситуации

В Хмельницкой области беременной настоятельно советуют уволится и угрожают: что делать в такой ситуации

Работодатель не хочет выплачивать декретные.

В Хмельницкой области бариста не хотят платить законные декретные деньги, а потому настаивают, чтобы освобождалась.

"Сніданку з 1+1" она рассказала, что руководство еще грозит и оскорбляет Что же делать в такой ситуации — в сюжете.

Иванне — 24 года. Девушка живет на Хмельнитчине. Недавно вышла замуж, а после свадьбы, пол года назад, устроилась работать бариста. Через три месяца она забеременела. После этой новости отношение руководителей резко изменилось. Иванна говорит, что дело часто доходило даже до унижений.

Затем девушку шокировали заявлением: "Мол, мы принудительно заставим написать заявление на увольнение. Они все делают для того, чтобы я уволилась. А я хочу доработать до декрета, мне это очень нужно", — говорит Иванна.

Чтобы узнать, почему руководство так себя ведет, позвонили директорствует. Тот сразу бросил трубку, когда узнал, что это "Завтрак". Затем дозвониться уже не удалось.

Как Иванне защитить свои права? Адвокат Богдан Кушнир говорит: закон полностью на стороне девушки, потому что освобождать женщину в положении работодатель не имеет никакого права: "У нас в законе четко предусмотрена норма, которая запрещает увольнение беременных женщин, а также женщин, дети которых не достигли шести месяцев, кроме случаев полной ликвидации предприятия ".

Что делать, если работодатель не выплачивает декретные

Норма вступает в силу, если женщина проработала на предприятии минимум полгода и встала на учет к врачу. Кстати, это касается не только женщин, но и мужчин, которые хотят уйти в декрет. "Она имеет право написать заявление в соцзащиту, написать заявление в Гоструда, о том, что ее заставляет работодатель увольняться. Если ее заставили уволиться и она не написала заявление, то имеет право написать заявление в суд", — говорит специалист.

В суде можно взыскать и моральную компенсацию. Кстати, факт переживаний перед родами доказывать перед судом не требуется. Иванна еще надеется решить конфликт напрямую с работодателем. Впрочем, если не получится, то готова отстаивать свои права.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку