В Хмельницкой области контрактник вывез из воинской части комплектование на 1 млн грн

В Хмельницкой области контрактник вывез из воинской части комплектование на 1 млн грн

Военный вывозил украденное из части на собственном автомобиле или передавал их отцу.

В Хмельницкой области объявили подозрение контрактнику, который вместе с отцом разворовывал комплектующие к бронетехнике одной из воинских частей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 декабря.

Своровали они на миллион гривен: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, средства управления огнем, светло-маскировочные комплекты.

Военный вывозил краденое из бронетанковой части, где служил, на собственном автомобиле или опрокидывал отцу через ограждение. Украденное хранили в гараже, затем постепенно продавали.

Правоохранители провели двенадцать обысков. В настоящее время устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Отец военного подозревается в организации, подстрекательстве и пособничестве к похищению военного имущества, а сам военный – в краже.

Каждому грозит до 12 лет.

Напомним, у 61-летнего винничанина правоохранители изъяли целый арсенал оружия.