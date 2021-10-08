В Хмельницкой области неуправляемая фура громила машины на трассе: водитель уснул

Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Крупная авария на Хмельнитчине — столкнулись четыре авто. Сразу четырех человек забрали в больницу.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сейчас путь из Винницы в Хмельницкий крайне затруднен - полосы движения перегородили грузовики и легковушки, не поделили дорогу.

Предварительно известно, что легковушки стояли на реверсном светофоре, на участке, считая ремонтируют. Водитель фуры уснул за рулем и поочередно влетел сначала в одно авто, потом в другое. Удар был такой силы, что машины выбросило под другой грузовик. Их водители чудом выжили и сейчас в больнице с многочисленными травмами.

Скорая забрала с места аварии еще двух пострадавших, которые были в салонах.

Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Новости Украины: в Хмельницкой области столкнулись четыре авто

А в Запорожской области маршрутка попала в ДТП. У автобуса разбиты стекла, повреждена передняя часть и вывернуто переднее колесо. Известно, что автобус двигался на Марьевка (Запорожский район). В соцсетях сообщают, что травмы получили 8 пассажиров. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем.

А накануне в чешском городе Плезень автомобиль Audi сбил насмерть 15-летнюю украинку. Ребенка сбили, когда она догоняла трамвай.

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