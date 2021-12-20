В Хмельницкой области осудили мужчину, потому что он украл банку сока и две упаковки чипсов

Мужчина украл товаров на 97 гривен и 20 копеек.
В г. Нетешин Хмельницкой области к 120 часам общественных работ приговорили мужчину, потому что он украл в супермаркете банку сока и две упаковки чипсов.
Об этом говорится в приговоре Нетишинского городского суда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина 30 мая 2021 в 3:50 зашел в магазин, взял банку сока и две упаковки чипсов на сумму 97 гривен и 20 копеек, не заплатив за товар, пытался уйти.
Когда кражу заметил охранник, то хотел догнать мужчину, однако тот скрылся. Впоследствии правоохранители установили личность подозреваемого.
Мужчина свою вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по ч.1 ст.186 УК Украины и приговорил к 120 часам общественных работ.
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