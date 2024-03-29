В Хмельницкой области попрощались с бесстрашным защитником "Тором": сотни раз на "нуле" отбивал атаки врага

В Роботино, в Запорожье, во время вражеского артиллерийского обстрела погиб командир сводной роты 56-го отдельного стрелкового батальона 65-й механизированной бригады Максим Отинов. И побратимы на фронте, и наши военкоры называли его "Тором". Россияне открыли огонь, когда группа Максима возвращалась после контрдиверсионного рейда. "Тор" получил ранения не-совместимые с жизнью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Тор" ходил по тропам и холмам в Запорожье: днем, в сумерках, в темное время суток и на рассвете - много месяцев подряд. С тех пор, как 65-я механизированная, зашла на Токмакский отрезок фронта. Каждый раз, это был маршрут - в направлении Роботино: на штурм или зачистку. В разведку или провести на "ноль" подкрепление", - говорится в сюжете ТСН.

Максим Отинов.

В ночь на 23 марта, рассказывает комбат, бригадная разведка доложила, что московиты снова пытаются зайти в Роботино. На встречу противнику выдвинулась контрдиверсионная группа 56-го стрелкового батальона. "Тор" и на этот раз, шел во главе.

"В его последний бой шли вчетвером. Зачистили улицу, уничтожили диверсионную группу. Уже должны были возвращаться, но Макс сказал, что надо взорвать школу, потому что там постоянно заседают враги. Они с "Кирпичем" пошли вперед, мы с "Рудиком" их прикрывали. Но не прикрыли. Начался минометный обстрел и прилетела 120-я мина прямо перед ним", - говорит "Кот", командир отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр.

Ранения у Максима были смертельные. "Кот" с "Рудиком", просто под вражеским огнем, пытались наложить турникеты чтобы остановить кровопотерю. Но все усилия были напрасными.

"Русня начала со всего стрелять. Но он не боялся. Не имея возможности спрятаться, он все равно пошел. Враг знал, что он там есть и он по нему вел плотный огонь. "Тор" для него противник - очень серьезный был", - говорит "Рудик", военнослужащий 56-го отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр.

Совершенно бесстрашный и целеустремленный воин - это на сто процентов о Максиме, говорят побратимы. Сотни раз, "Тор" выходил на самый ноль отбивать атаки оккупантов, пытавшейся зацепиться за руины Роботино. И, не было - ни одного, даже самого сложного задания, которое бы младший сержант Отинов, отказался выполнять.

"Он был такой - веселый, с ним не было страшно. Он бесстрашный. И с ним не страшно. И все пацаны с ним хотели ходить", - говорит "Кот", командир отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр.

На передовые позиции, в Роботино, Максим не раз сопровождал и съемочную группу ТСН. И без лишних украшений и эпитетов, рассказывал - все, что сам видел и знал о войне вокруг Роботино.

Максим Отинов.

"Здесь сейчас повторяется сценарий Авдеевки. КАБами разбивают дороги. Все поле в КАБовых воронках. А вы спрашиваете, делись ли куда-то КАБы?! Вот они! Есть на месте!", — говорил "Тор", командир сводной роты 56-го отдельного стрела. батальона 65-й ОМБр.

Побратимы, что прямо с фронта на несколько часов приехали на Хмельнитчину, попрощаться с Тором, заверили: за Максима заставят московитов заплатить десятикратную цену. Командование боевого подразделения готовит представление на присвоение Максиму Отинову звание Героя Украины посмертно. В кругу родных, собратьев и земляков, "Тора" сегодня похоронили в его родном Волочиске.

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Напомним, как в Запорожье ликвидируют последствия ударов и какая там ситуация.

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