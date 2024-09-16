В Хмельницкой области военный обстрелял полицейских: подозреваемый впервые назвал причины

Военнослужащему Евгению Коротинскому суд избрал меру пресечения — 2 месяца под стражей. Мужчину подозревают в покушении на жизнь полицейских. По данным следствия, он выпустил в сторону правоохранителей 60 патронов из автомата.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Стрельба произошла прямо в центре Олешина. В нескольких десятках метров отсюда жилые дома и магазины. Автоматные очереди людей очень напугали.

"Я говорю все бегом в коридор, спрячемся, потому что у меня дети в доме. Смотрят нама тревоги. А потом еще раз, они допетрали, что это из автомата стреляли", - говорит местная жительница Вера Боднар.

Из автомата стрелял военный, которого остановили на машине во время комендантского часа. Водитель был пьян говорят в полиции.

Автомобиль полиции

"Результат драгера показал 1.27 промилле алкоголя в крови, это достаточно большая доза спиртного. Составили админматериалы протокол, 130. Это вызвало недовольство, он ушел с места происшествия и вернулся с автоматом и фактически расстрелял тот экипаж, который его останавливал так и по автомобилю, который прибыл на подмогу по вызову", - говорит пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

Задержали его спецназовцы. Но до этого, по подсчетам следствия, подозреваемый выпустил 60 патронов. Ранения получил 22-летний патрульный, он в реанимации в тяжелом состоянии. В него вручило четыре пули, была крайне серьезная угроза для жизни - говорят врачи.

"Состояние тяжелое, но стабильное, но идет с улучшением, в настоящее время есть неврологическая симптоматика по левой конечности, где были ворота пулевого ранения, но он контактный в сознании. Чудом, что выжил и не задело печень, сердце, кишечник. Тяжелая травма, но все же его можно сшить из двух частей", - говорит врач Хмельницкой городской больницы Валерий Гарбузюк.

Военного зовут Евгений Коротинский. Его сразу задержали. На суде, где избирали меру пресечения, был спокоен, вину свою признал, но не согласился с квалификацией дела.

"Если бы не было провокаций, я бы ничего не делал. Сотрудник полиции меня душил, придушил так, что я потерял сознание. Это просто неуважение к боевым ребятам, да я признал, что был выпивший за рулем, зачем было меня душить. И на этом фоне мне стало обидно, я взял автомат, я не хотел их убивать, хотел напугать", - говорит подозреваемый Евгений Коротинский.

Дело расследует спецпрокуратура в сфере обороны, говорят автомат был табельный закреплен за воинской частью. Подозреваемый служит в силах ПВО и той ночью на задании не был, по крайней мере когда произошел инцидент тревогу не объявляли. Пока будет длиться следствие он будет под стражей. Статья, которую ему инкриминируют предусматривает до 15 лет заключения.

Его подозревают в покушении на полицейских! Состоялся суд над военнослужащим в Хмельницкой области

Напомним, в селе Олешин Хмельницкой общины экипаж патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя около часа ночи для проверки, поскольку он нарушал комендантский час.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 16 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: