В Хмельницкой области мобилизовали отца, который сам воспитывает дочь-подростка: какова ее судьба

В Хмельницкой области мобилизовали отца, который воспитывает сам ребенка

В Украине продолжается мобилизация и в течение последних двух дней в соцсетях получил огласку пост 15-летнего ребенка, отца которого мобилизовали возле остановки в одном из сел в Хмельницкой области, когда последний вышел встречать дочь, которая возвращалась с учебы.

В своем посте девочка-подросток написала, что отец — ее единственный опекун и по состоянию на данный момент продолжается судебный процесс, во время которого решается вопрос о лишении родительских прав ее матери. Последняя, по словам ребенка, «не принимает никакого участия в моей жизни». Резюмируя, 15-летняя девочка написала, что ей очень не хватает отца. На это сообщение отреагировали несколько тысяч пользователей соцсетей, «тегнувших» ряд парламентариев.

Более подробно ситуацию в комментарии для ТСН.ua разъяснили в Староостропольском сельском совете Хмельницкой области, о своем видении событий рассказал адвокат этой семьи и другая, совершеннолетняя дочь мобилизованного.

«Сестра ехала с учебы, она закончила 10-й класс. Ехала из общежития с большими сумками и попросила отца, чтобы он ее встретил», — рассказывает старшая дочь мобилизованного Руслана Данищук.

По ее словам, отец был задержан.

И продолжила: «Мама начала ездить за границу с 2018 года, с конца 2021 она перестала поддерживать с нами связь, а в начале 2022 года, до полномасштабного вторжения она сказала, что у нее есть другой мужчина… Брак между ней и отцом официально разорван. С конца января 2026 открыт судебный процесс о лишении ее родительских прав. Истец — наш папа, в прошлом году ему исполнилось 50 лет. Сейчас, после того, как отца мобилизовали, он мне сказал, ссылаясь на своего командира, что в случае того, если суд примет решение о том, что он, наш отец, будет признан единственным опекуном, то может написать рапорт на увольнение».

По субъективному мнению Русланы, местный орган опеки настаивал на том, чтобы тетка младшей сестры стала ее официальной опекуншей.

«В противном случае могут искать другую семью для ребенка или приют», — говорит она.

«Сказали 1 июня, что у нас есть несколько часов на подписание соответствующего документа. А она, тетка, сказала, что не будет, потому как у ребенка есть живой отец. По состоянию на сейчас младшая сестра едет ко мне, у нее летние каникулы, будет возле меня. Следующее судебное заседание назначено на 22 июля. Отсрочки у отца нет, но есть другие документы, свидетельствующие о том, что младшая дочь была с ним, что он разведен».

Мобилизация без отсрочки: что говорят чиновники

В свою очередь, в Староопольском сельском совете в комментарии для ТСН.ua сообщили, что временным опекуном ребенка является тетка этой девочки.

«Она является временным опекуном до следующего судебного заседания, которое состоится 22 июля. Речь идет о временной опеке. Отсрочки у отца ребенка не было. По каким причинам — не известно. Но он подавал иск о лишении матери ребенка родительских прав, подавал на алименты. Мать ребенка несколько лет на заработках, затем произошел развод. В воспитании ребенка он на самом деле не принимает никакого участия, с ребенком постоянно отец. Что касается слов ребенка о приюте, то надеемся, что до этого не дойдет. Социальная работница сделала то, что должна была сделать — разъяснила, что у ребенка должен быть опекун», — рассказали нам в сельском совете.

Адвокат семьи, о которой идет речь, Сергей Драчук, сообщил нам следующее: «Сейчас дело рассматривается в суде. Окончательного решения еще нет. Следующее заседание — 22 июля».

В окружении этой семьи говорят, что с формальной точки зрения Петр Левчук не имеет права на отсрочку: «С человеческой точки зрения можно было бы подождать (до решения суда). Верховный суд констатирует, что в первую очередь должны учитываться интересы ребенка».

