В Хмельницкой области волки разгуливают по селам: хищники воруют скот, люди боятся за детей

Жители Хмельницкой области жалуются на нашествие волков / © УНІАН

Реклама

Жители Хмельницкой области рассказывают, что волки из леса разгуливают по селам. Люди боятся, что хищники могут напасть и на них. Детей теперь далеко не отпускают.

Хищных зверей в лесах действительно стало больше, говорят специалисты. Они мигрируют в более спокойные места из областей, где активные боевые действия. А еще популяция растет из-за запрета охоты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Реклама

В селе Синютки местные увидели, как волк пришел во двор и украл козленка.

«Мужчина с вилами побежал, то оно еще и огрызалось и бросалось, то он аж там на холмике бросил того козленка», — говорит жительница села Синютки Галина Кошицкая.

Хищники воруют коз и в соседнем селе Жижниковцы. Так, коза Ромашка тоже была привязана на пастбище возле огорода пана Василия. То, что рогатая исчезла — заметила жена.

«Я пришел. Вижу, что уже разорвано, порвано. Оттянуто в сторону лесополосы», — говорит Василий Панасюк, житель села Жижниковцы.

Реклама

Пан Николай свою козу Димку уже на пастбище не ведет. И сама, говорит, боится идти, там зверь схватил накануне ее козленка. Мужчина увидел, как волк уже несет в пасти.

Действительно, хищников в лесах значительно увеличилось. Специалисты объясняют — зверь мигрирует из областей, где активные боевые действия. А еще популяция стремительно увеличивается, потому что в военное положение запрет на охоту говорят в обществе охотников.

«Уже появились шакалы, есть волки, одичавшие собаки, очень много лисиц», — говорит председатель совета Белогорской организации общества охотников и рыболовов Виктор Кульба.

Но думают, что совершают набеги на села именно волки.

Реклама

«Запрещено во время военного положения охотиться и таким образом мы остались с проблемой наедине», — говорит староста Гуливецкого старостинского округа Вадим Габатель.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 16:00 новости 8 июля. Смертельное ДТП с пьяным водителем! Волки терроризируют селян!