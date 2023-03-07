В ход пошли спортсмены и душевнобольные: военный эксперт рассказал, кого теперь вербует Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал новые пункты вербовки в ЧВК — спортивные клубы и психо-неврологические диспансеры. Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак в эфире телеканала Freedom отметил, что это занижение планки и требований.

"Это говорит о том, что людей катастрофически не хватает. "Окошко" с набором заключенных для "Вагнера", судя по всему, полностью закрылось. Поэтому начинают вербовать спортсменов и психически больных. Замысел таков: люди крепкого телосложения, не особо умные пойдут на войну и будут делать там то же, что делали заключенные. Но есть большой нюанс: заключенные — люди несвободные, ставить их в позицию выбора довольно просто: или 15 лет сидишь в тюрьме, или идешь полгода воевать, получаешь шанс выжить и выходишь на свободу с амнистией или помилованием. Соблазн был велик, и люди действительно шли сотнями. Набирая спортсменов, нужно предлагать им совсем другой концепт — деньги", — говорит эксперт.

Отвечая на вопрос, как человек в здравом уме может согласиться на такое, Ступак предположил, что эти центры открываются от безысходности.

"Пригожину важно оставаться "на плаву" в информационной повестке дня", — добавил он.

Ступак отметил, что упоминания о Пригожине начали удалять в контексте побед на восточном фронте.

"Минобороны дало приказ росСМИ — по возможности чаще упоминать минобороны, а не "Вагнер". Поэтому Пригожин вынужден идти на такие шаги, к тому же у него основной денежный ресурс, поступавший от передачи продуктов российской армии", — резюмировал эксперт.

Напомним, Пригожин внезапно заявил, что ВСУ сформировали группировку для блокировки вагнеровцев под Бахмутом.