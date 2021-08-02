В Индонезии вылечили краснокнижных тигров от COVID-19

В Индонезии вылечили краснокнижных тигров от COVID-19

У животных были проблемы с дыханием и они потеряли аппетит.

В индонезийском зоопарке порадовали новостью о выздоровлении 2 суматранских тигров.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.

COVID-19 в 9-летнего Тино и 12-летнего Хари обнаружили в середине июля. Все началось с симптомов, напоминающих грипп. У животных были проблемы с дыханием, а еще они потеряли аппетит.

Поэтому их сначала отделили от других, а затем несколько недель лечили. Теперь они уже выходят на публику и свободно гуляют по вольеру.

Как заразились тигры, пока неизвестно. Но в зверинце планируют тестировать всех животных независимо от симптомов, чтобы предотвратить будущие заражением.

Суматранские тигры представляют подвид тигров, который находится под угрозой исчезновения.

Новости мира: в индонезийском зоопарке двое суматранских тигров оправляются от COVID-19

Ранее в Индии в зоопарке города Хайдарабад на юге страны COVID-19 обнаружили у восьми львов.

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