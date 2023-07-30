В Институте изучения войны заявили, что ВСУ прошли первую полосу обороны окупантов: почему это важно

Руководитель группы георазведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос рассказал, что ВСУ преодолели первую полосу обороны на двух направлениях. Он отмечает, что эта территория очень важна, чтобы продвинуться вглубь врага.

Об этом он сказал в комментарии "ТСН. Тиждень" военному корреспонденту Андрею Цаплиенко.

По оценкам Института изучения войны оккупанта, удалось захватить 6,45 квадратных километров в Луганской области. За этот период ВСУ удалось отразить территории такой же площади в других направлениях.

"Хотел бы дать обновление по территориальным изменениям, которые произошли на фронте с 21 по 28 июля. За этот период, по нашим оценкам, российским силам удалось захватить 6,45 квадратных километров в Луганской области и в направлении Купянска. За этот же самый период украинцы отбили примерно такую же территорию. У Бахмута 3,3 квадратных километра. И на южном направлении, в том числе, в Запорожской области украинцы освободили 3,2 квадратных километра. Хотя территории по площади почти одинаковые, значение этих территорий очень сильно отличается. Российские территориальные достижения это тактически незначительные сельскохозяйственные территории вдали от главных путей", - пояснил эксперт.

Джордж Баррос считает, что ВСУ преодолели первую полосу обороны перед полевыми российскими фортификациями.

"Украинские силы преодолели первую полосу обороны перед полевыми российскими фортификациями. И этот прогресс очень важен. Если украинцам удастся пробить безопасный коридор через минные поля, они проникнут вглубь и подойдут вплотную к главным линиям российской обороны", — пояснил он.

Напомним, российские пропагандисты по подаче кремлевских генералов объявили погибшим в бою во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области старшего лейтенанта оккупационной армии Алексея Мельникова. Однако, как оказалось, оккупант попал в украинский плен, поскольку его просто бросили свои же подчиненные.

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