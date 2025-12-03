В интернате Киева загадочно умерла 11-летняя девочка: расследуют как убийство

В киевском интернате загадочно умер ребенок. Коллаж / © ТСН

В одном из интернатов Дарницкого района Киева при загадочных обстоятельствах скончалась 11-летняя девочка Мирослава Л. Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, смерть ребенка наступила в понедельник около 7 утра, а причина устанавливается.

Официально в полиции Киева факт смерти этого ребенка подтвердили и добавили, что уже открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с примечанием «Естественная смерть» (производство по этой статье обычно открывается, чтобы выяснить как можно больше обстоятельств — Ред.).

«Тело несовершеннолетней направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — сообщили нам в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.



В интернате, где, по данным полиции Киева, произошла смерть ребенка, заявили, что этот случай оставят без комментариев. ТСН.ua обратился в профильное подразделение департамента социальной и ветеранской политики КГГА, курирующее сферу интернатов, но там также воздержались от комментария о смерти єтого ребенка.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти девочки.

В то же время, детали смерти этого ребенка выясняет и советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.