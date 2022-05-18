В Ирпене создали первый палаточный городок: как устроились люди, потерявшие свои дома

В Ирпене создали первый палаточный городок: как устроились люди, потерявшие свои дома

Первый палаточный городок заработал в Ирпене. Это убежище для тех, кто потерял свои дома. Во время российских бомбардировок некоторые люди даже были дома и чудом выжили.

Как устроились там теперь в эфире марафона "Единые новости", рассказала корреспондентка "1+1" Ева Николашвили.

Корпус одного из местных детских санаториев и палатки, расположенные рядом на территории. Сейчас здесь живет около 120 человек — места пока хватило всем и здания. Это дети, молодежь, а также старики. Все они потеряли свои дома. Домов, которые строили годами, не стало в мгновение ока из-за российских снарядов.

Палатки это дополнительные места. Пока они незаселены. Сюда уже даже привезли матрасы, однако пока здесь никто не живет, поэтому одну из палаток начали использовать как склад. Здесь и продукты, и обычные вещи и даже детские игрушки – все это привезли как гуманитарную помощь.

Здесь всего хватает – говорят местные жители. Крыша над головой есть, продукты и лекарства. Возможно, именно поэтому на их лицах, несмотря на все невзгоды, чаще можно увидеть улыбку, а не грусть.

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Следует отметить, что в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

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