В Ирпене возле магазина жестоко задушили кота Бегемота: подробности громкого скандала

В Ирпене на Киевщине зоозащитники требуют расследовать убийство кота, который пережил оккупацию, но был убит персоналом магазина / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности истории, которая произошла в Ирпене под Киевом — там с особой жестокостью был убит кот, который пережил наступление россиян, оккупацию, но, по словам зоозащитников, был задушен персоналом местного супермаркета «Фора» просто из-за того, что время от времени появлялся во дворе этого магазина. Случай хоть и произошел в августе, но получил такой резонанс, что расследованием начали интересоваться даже в Верховной Раде.

ТСН.ua разыскал зоозащитницу Нину Прокопец, которая первой сообщила о факте убийства этого кота. Она подтвердила нам, что действительно является первоисточником этой информации, которую сейчас проверяет полиция Киевской области.

«Молодой котик по кличке Бегемот пять лет жил на этой территории, о нем заботились все добрые люди, волонтеры. Он пережил оккупацию, а вот такое произошло. Я считаю, что имела место агрессия по отношению к нему. Он не заходил в магазин, гулял на территории магазина», — рассказала нам руководитель общественной организации «Центр защиты животных» Нина Прокопец.

Реклама

Отдельно она уточнила, что после убийства кота его тело исчезло и по состоянию на данный момент неизвестно, что с ним. Нина Прокопец не исключает, что тело животного специально спрятали от следствия.

На вопрос о том, кто именно убил животное, зоозащитница ответила, что, по ее информации, это сделала якобы администратор маркета.

«Вся эта информация была получена от работников магазина. Было сообщено, что кота душила администратор, а помогала ей сортировщица, которая принесла перчатки и фуфайку», — говорит Прокопец.

Как стало известно, расследованием заинтересовались в Верховной Раде.

Реклама

«Я обратился в полицию, прокуратуру, получил ответ о том, что открыто уголовное производство. В комментариях в соцсети мне также написали, что управляющая магазином уволена. Зоозащитники жалуются на то, что на персонал оказывается давление, чтобы он, персонал, не давал показаний и видео», — рассказал народный депутат Антон Яценко.

Он добавил, что, по имеющейся у него информации, кота убили после того, как он пришел к черному входу просить покушать.

«Дикость», — коротко добавил Яценко.

В маркете говорят, что расстроились

Свою позицию обнародовала сеть, владеющая этим магазином. Там говорят, что расстроились.

Реклама

«Мы узнали из обращений наших гостей на Горячую линию и в соцсетях о вероятной гибели кота в магазине и возможной причастности к этому управляющей торговой точкой. Эта новость нас очень расстроила и обеспокоила. Мы провели внутреннюю проверку и приняли возможные меры в рамках своих полномочий. Трудовые отношения с управляющей магазином разорваны», — сообщила эта компания на своей странице в соцсети.

И добавила: «Мы искренне понимаем и разделяем желание общества получить четкие ответы и справедливую реакцию. Однако мы обязаны действовать исключительно в рамках закона, ведь не имеем полномочий самостоятельно устанавливать вину или предъявлять обвинения. Нам известно, что по этому факту подано заявление в полицию. Поэтому окончательную правовую оценку инцидента и последующее выяснение обстоятельств, в частности о возможной причастности других лиц, могут предоставить только компетентные государственные органы. Мы открыты для сотрудничества и предоставим всю необходимую информацию для расследования».

Кроме того, стало известно, что зоозащитные организации обратились с заявлением в полицию Киевской области.

Полиция открыла дело

В отделе коммуникаций полиции Киевской области нам подтвердили, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Реклама

«Случай произошел в начале августа. По состоянию на данный момент полицейские внесли сведения в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, причастные, возможные свидетели», — сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

По данным полиции, также выясняется, кто именно убивал кота. В случае доказанности вины фигурантам грозит до 3 лет заключения.

Ранее сообщалось о том, что ученые разрушили стереотипы о котах и собаках.