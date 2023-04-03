В Ирпене жители самостоятельно смогли отремонтировать 18-этажку, которую россияне разрушили едва ли не больше всего в городке

В Ирпене почти отстроили многоэтажку, которая известна тем, что камера наблюдения в ней зафиксировала мародерство россиян год назад, когда Ирпень был в оккупации. Восстанавливали высотку на 18 этажей жильцы самостоятельно, говорится в ТСН.

Дом на 200 квартир был одним из самых разрушенных россиянами в Ирпене. “Дом был уничтожен где-то на 50% – полностью прострелен со стороны Бучи, танками, артиллерией. Это было ориентировочно 100 квартир – окна, стены, фасад. На 70% дома повреждена фасадная плитка, которую не успели восстановить”, — рассказывают о разрушении люди.

Местные жители сразу после деоккупации объединились и решили самостоятельно ремонтировать здание и готовиться к зиме. Об их ремонте за собственные средства рассказывали в ТСН, тогда самое важное было — закрыть дыры в фасаде здания 10 квартир, стены которых были разрушены полностью прилетами. Смету жителям выставили на миллион.

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Для восстановления дома – с каждой квартиры собирали по 5 тысяч гривен, а кто мог давал больше. Городские власти помогли заменить окна и стеклянные лестничные двери. Находились и благотворители. “Мы каждой гривне радовались, потому что это была неподъемная сумма. Создали страницу дома, начали рассказывать, какая у нас история”, – вспоминают жители.

До зимы удалось собрать 700 тысяч гривен и сделать главное – все дыры в фасаде закрыть и включить отопление. А еще в высотке вынуждены были изменить едва ли не все двери. “Они все двери выбили молотами, даже есть съемка, там китайская камера стояла на батарейках. Не было ни света, ни воды, ни газа, а эта камера сняла”, – рассказывает жительница высотки Людмила.

Видео с камеры видел весь мир. Тогда россияне только в этом доме на окраине Ирпеня сломали более полутора сотен дверей, ограбили чуть ли не каждую квартиру. У Людмилы украли ювелирные изделия, съели консервы и превратили кухню в туалет.

Пока пуста здесь остается каждая четвертая квартира, жители до сих пор в эвакуации. Это видно и по окнам, которые до сих пор с дырками от обстрелов, и по незаменимым дверям. Многие семьи разрушенных домов не имеют средств на новый ремонт, ведь завершили его именно перед войной только.

Жители еще продолжат собирать средства в завершение восстановления дома, и ждут главного — приговоров в суде для оккупантов, которые разрушали и мародерили в их домах.

В городках под Киевом жители до сих пор разгребают, что год назад разрушили россияне своими бомбами и снарядами. Разрушений так много, что труда хватает сразу и нескольким группам волонтеров каждый день. В основном разгребать завалы ездят студенты, однако есть люди всех возрастов. Также к такому волонтерству часто приобщаются иностранцы, специально приезжающие в Украину, чтобы быть полезными. Организаторы толок говорят, заявок на разбор разрушенных домов у них очень много, а весной, видимо, станет еще больше. Тем временем хозяева разрушенных дворов волонтерам невероятно благодарны. Признаются, самостоятельно все восстанавливать пришлось бы годами.

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