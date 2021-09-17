В Исландии после 800 лет затишья снова начал извергаться вулкан: к нему активно едут туристы (видео)

Этот вулкан не опасен для людей, поэтому к нему свободно пускают всех желающих.
Исландский вулкан Фаградальсфьядль, который впервые за 800 лет проснулся в этом году в марте, снова активно извергается. Он расположен в 25 милях (40,2 км) от столицы Исландии — Рейкьявика.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Пламя и новый столб дыма снял турист, который был поблизости. Первые потоки лавы здесь появились полгода назад. С тех пор, как и полагается вулкану, Фаградальсфьядль то утихает, то просыпается снова.
Впрочем, по словам ученых, к катастрофе он не приведет. Поэтому к нему свободно пускают всех желающих. Там побывали уже более 260 тысяч человек. На фоне адской картины они раскладывают пикники и делают эффектные селфи.
Ранее огонь лесных пожаров в Италии добрался парка возле знаменитого вулкана Этна. Пламя распространялось на горе Сан-Лео, что за два десятка километров от туристического центра.
А в августе на индонезийском острове Ява вновь началось извержение вулкана Мерапи.