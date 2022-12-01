В Испании ищут отправителя уже 6 писем со взрывчаткой, связанными с военной помощью Украине

Испанская полиция продолжает расследовать случаи так называемого "почтового терроризма", ведь кроме нашего посольства, посылки со взрывчаткой получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляемая нашей стране разведданными, и несколько часов назад посольство США. Это уже шестая такая посылка, все предыдущие – имели признаки того, что их мог отправить тот же адресант, говорится в ТСН.

“Материал самодельный, во всех 5 свертках материал одинаковый. Есть признаки того, что эти свертки происходят с территории Испании, но я говорю об этом с осторожностью”, - говорит замминистра МВД Испаних Рафаэль Перес.

Началось все с посылки в украинское посольство в Мадриде. Подозрительный сверток якобы с документами на имя посла, но без обратного адреса, передали коменданту посольства, отвечающего за охрану. Он осторожно открыл его подальше от людей и успел отбросить, когда устройство взорвалось. Комендант получил легкие травмы, его забрали в госпиталь, а в отечественном МИДе заявили, усиливают меры безопасности. "Я приказал всем иностранным дипломатическим учреждениям Украины немедленно усилить меры безопасности. Мы будем защищать каждого украинца не только в Украине, но и за границей всеми доступными средствами. Когда будет установлено, кто совершил этот теракт, мы сделаем все, чтобы этот человек или эти люди подверглись максимальному наказанию", — заявил Дмитрий Кулеба.

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Испанская полиция расследует преступление как теракт. Уже вскоре правоохранителям прилагается работа — пакет со взрывным устройством получает испанская компания-производитель оружия, в частности, противотанковых гранатометов, поставляемых в Украину. Посылки со взрывчаткой направляются и в офис испанского премьера, и в Министерство обороны страны. А еще на военно-воздушную базу, с которой отправляют самолеты с помощью нашего государства. Не все свертки обезвреживают.

“В этом случае специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ не взорвали сверток, а начали его нейтрализацию, что могло бы облегчить анализ оболочки, воспламеняющегося материала и использованного механизма детонации. Это может облегчить установку автора рассылки", - добавил Перес.

Источник агентства "Ройтерз" говорит, что почтовой службе Испании предложили проводить предварительную проверку таких конвертов.

Кто именно стоит за почтовым терроризмом – следователи еще выясняют. Хотя украинский посол, на имя которого и поступила одна из посылок, говорит методы страны-агрессорки хорошо известны. Мадрид действительно оказал немало помощи для борьбы с российской агрессией. В ноябре в Испании заработал центр подготовки украинских военных, а только накануне — испанское правительство объявило, что предоставит Украине средства ПВО, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Хок".

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