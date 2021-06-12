В Испании на дне моря нашли мертвого ребенка: в убийстве подозревают отца

Тысячи людей вышли на митинги в защиту детей и женщин от насилия.

Нашли на дне моря в мешке. В Испании вспыхнули масштабные протесты из-за убийства 6-летней девочки Оливии.

Об этом говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

На улице разных городов вышли тысячи людей. Скандировали за защиту детей и женщин от насилия. 6-летнюю Оливию вместе с ее сестрой, годовалой Анной еще в конце апреля похитил у матери собственный отец. Супруги разведены, и как заявила женщина, он угрожал, что детей она никогда не увидит. Два дня назад 6-летнюю Оливию нашли мертвой на побережье на глубине тысячи метров. Мешок с ее телом был привязан к якорю, а рядом был еще один — но пустой.

Поиски годовалой Анны до сих пор продолжаются. Так же, как и подозреваемого в похищении и убийстве отца.

Новости мира: в Испании вспыхнули протесты из-за найденного на дне моря мертвого ребенка

Напомним, что в Испании осудили официанта-каннибала, который изрубил свою маму на 1000 кусочков, чтобы ее съесть.

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