В Италии проснулся популярный среди туристов вулкан и напугал Европу

Потоки лавы дошли до самой береговой линии острова.

В Италии недалеко Сицилии начал извергаться популярный среди туристов вулкан Стромболи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16: 45.

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Свидетели говорят, сначала услышали звук словно взрыва, а затем увидели, как в небо поднимается столб дыма и пепла.

Как сообщает The Watchers, мощный взрыв на вулкане Стромболи произошел примерно в 14:17 по местному времени 6 октября. Потоки лавы дошли до самой береговой линии.

Между тем, вулкан на испанском острове Ла-Пальма разрушил уже тысячи домов, истребил банановые плантации и заставил покинуть свои дома более шести тысяч человек. Извергается он уже более двух недель , и пока признаков затихания нет. Наоборот обвал стенок одного из кратеров только увеличил количество лавы. Раскаленные реки постоянно сползают в Атлантический океан и понемногу расширяют территорию острова — он уже увеличился на 20 гектаров.

Новости мира: итальянский вулкан Стромболи проснулся и напугал Европу

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